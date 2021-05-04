Португалия: 75 процентов еще не получили вакцины против Covid

Согласно отчету, опубликованному Генеральным управлением здравоохранения (DGS), более 2,5 млн португальцев уже получили дозу вакцины против Covid-19, что соответствует 25% населения страны.

Это означает, что 75% португальцев еще не приняли дозу вакцины против SARS-CoV-2.

В начале апреля отчет о вакцинации DGS зафиксировал 13% португальского населения, получивших одну дозу, а нынешний отчет сообщает о почти вдвое большем количестве (25%).

915 246 человек (9% населения Португалии) уже прошли полную вакцинацию.

На карте вакцинации выделяются Лиссабон и Вале-ду-Тежу, где было введено 1152 640 доз вакцины против Covid-19, при этом 23% жителей региона уже приняли первую дозу, и 8% прошли полную вакцинацию. Это регион, в котором вводят наибольшее количество доз.

Однако на процентном уровне наиболее передовым является Алентежу, где 32% жителей уже приняли первую дозу, а 13% прошли полную вакцинацию.