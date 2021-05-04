Португалия: 75 процентов еще не получили вакцины против Covid
Несмотря на это, число новых вакцинаций за месяц увеличилась вдвое.
Согласно отчету, опубликованному Генеральным управлением здравоохранения (DGS), более 2,5 млн португальцев уже получили дозу вакцины против Covid-19, что соответствует 25% населения страны.
Это означает, что 75% португальцев еще не приняли дозу вакцины против SARS-CoV-2.
В начале апреля отчет о вакцинации DGS зафиксировал 13% португальского населения, получивших одну дозу, а нынешний отчет сообщает о почти вдвое большем количестве (25%).
915 246 человек (9% населения Португалии) уже прошли полную вакцинацию.
На карте вакцинации выделяются Лиссабон и Вале-ду-Тежу, где было введено 1152 640 доз вакцины против Covid-19, при этом 23% жителей региона уже приняли первую дозу, и 8% прошли полную вакцинацию. Это регион, в котором вводят наибольшее количество доз.
Однако на процентном уровне наиболее передовым является Алентежу, где 32% жителей уже приняли первую дозу, а 13% прошли полную вакцинацию.