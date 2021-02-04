Португалия: 77 процентов жителей хотят сделать прививку от Covid-19

Согласно исследованию, проведенному в Португалии компанией DECO Proteste, а также в Испании, Италии и Бельгии, 77 процентов португальских респондентов готовы к вакцинации, причем 50% желают получить вакцину прямо сейчас.

9% респондентов заявили, что не хотят вакцинироваться, а 14% сообщили, что не уверены.

Основная причина нежелания получать вакцину - боязнь побочных эффектов, о чем заявили 67% респондентов, при этом 45% не доверяют производственному процессу и 37% сомневаются в эффективности.

Более половины ответов в Португалии (55%) согласны с идеей о том, что правительство организовывает распространение эффективно, а 50% респондентов считают, что средства, мобилизованные для вакцинации в Португалии, являются достаточными.

63% заявили, что, если бы это было небезопасно, вакцина не была бы разрешена Европейским управлением по лекарственным средствам.

Большая часть респондентов (85%) прогнозируют, что финансовое оздоровление страны не произойдет раньше следующего года, а 79% также заявляют, что продление вакцинации не позволит положить конец повсеместному использованию масок до 2022 года.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на их жизнь, 37% ответили, что у них был член семьи или друг, инфицированный новым коронавирусом, и 31% признали, что это повлияло на их психическое состояние, а 26% заявили, что их финансовое положение значительно ухудшилось.

Что касается других стран, то 82% испанцев хотят пройти вакцинацию, также как и 83% итальянцев и 68% бельгийцев.