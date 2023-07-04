Португалия: 77 тысяч семей живут в неблагополучных условиях

Министр жилищного строительства Марина Гонсалвеш заявил 4 июля, что из 308 муниципалитетов страны 258 в настоящее время разрабатывают местные жилищные стратегии (ELH) в рамках программы 1-го закона, добавив, что муниципалитеты выявили 77 000 семей, живущих в недостойных условиях.

«Мы надеемся, что к концу 2023 года будет построено 1300 домов», - сказала Марина Гонсалвеш относительно количества домов, которые должны быть сданы к концу года в соответствии с 1-м законом.

Количество уже сданных домов остается прежним по отношению к апрелю, когда министр сделала предыдущую оценку 1-го закона в парламенте, но количество новых строительств в течение года увеличилось до 7500.

В ближайшие недели будут первые подписанные контракты по программе субаренды Arrendar. Эта мера предусматривает, что государство предлагает добровольную сдачу в аренду частным лицам объектов недвижимости - свободных и готовых к проживанию домов - и затем сдает эти дома в субаренду семьям с максимальной нормой усилий 35%.

Дома будут сдаваться в аренду Институту жилищно-городской реабилитации (IHRU), который гарантирует своевременную выплату арендной платы и по окончании договора сдает дома в том же состоянии, в котором они были получены.