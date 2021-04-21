Португалия: 800 млн евро на социальную поддержку

Исключительные и временные меры социального обеспечения в контексте пандемии обошлись в 804 млн евро в первом квартале этого года, при этом львиная доля расходов (502 млн евро) пошли на увольнения и поддержку постепенного восстановления.

«Расходы на борьбу с Covid резко выросли в первом квартале 2021 года», - сообщает министр Жоау Леау.

Эти расходы составляют 42% расходов за весь прошлый год и «представляют собой величину, превышающую ту, которая была заложена в бюджет на весь 2021 год (776 миллионов евро)».

Из расходов на исключительные и временные меры, меры по поддержке затрат на рабочую силу составили 502 млн евро, что, по данным правительства, «представляет 51% выполнения за весь 2020 год».

Упрощенное увольнение обошлось государственной казне в 273 млн евро, в то время как чрезвычайная поддержка постепенного возобновления деятельности обошлась в 229 млн евро.

В рамках чрезвычайной поддержки доходов рабочих, в том числе самозанятых, «уже выплачено 155 млн евро (43% от прошлогоднего выполнения)».

Что касается других социальных пособий, 51,6 млн евро было потрачено на профилактическую изоляцию, 48 млн евро на пособия заболевшим Covid, 33,8 млн евро на исключительную поддержку семьи, 10 млн евро на пособия по уходу за детьми и 2,7 млн евро на пособия по профессиональным заболеваниям.