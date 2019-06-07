Португалия: 800 тысяч налогоплательщиков не отправили IRS

Июнь — последний месяц для подачи декларации IRS. По данным Министерства финансов, большая часть налогоплательщиков уже отправила необходимые декларации.

Осталось лишь 800 тысяч налогоплательщиков, которые по каким-то причинам пока не отчитались о доходах. По данным Министерства, 5,18 млн налогоплательщиков подали декларации.

Напомним, в этом году срок для подачи IRS был продлен. Ранее декларацию можно было подать с 1 апреля по 31 мая, при этом если последний день выпадал на выходной, то срок подачи продлевался на один рабочий день. В этом году срок отправки IRS составляет три месяца, с 1 апреля по 30 июня. Однако, его продление, по новым правилам, невозможно.