Португалия: 81 млн долларов на солнечную энергию

Центры производства солнечной энергии (Алфоржемел, Казал-ду-Паул и Энкарнаду) расположены в муниципалитете Алмостер, в районе Сантарена.

По словам правительства, в каждом из этих парков будет 161,67 тысяч фотоэлектрических панелей, в общей сложности 485 тысяч элементов.

Мощность каждого завода составит 48,5 мегаватт, при этом общая установленная мощность трех парков достигнет 145,5 мегаватт.

По словам правительства, компания Escalabis Solar, которая продвигает парки, рассчитывает сделать инвестиции в 27 млн евро в каждый из парков, общая сумма вложений составит 81 миллион евро.

Португалия стремится достичь своей цели - 31% возобновляемых источников в конечном потреблении энергии к 2020 году.

Европейская цель на 2030 год была недавно установлена на уровне 32%, но Португалия традиционно ставит себе более амбициозные цели: 40% к 2030 году, причем «за новые электростанции должны платить не потребители», подчеркнул госсекретарь по энергетике.