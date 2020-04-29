Португалия: 83 человека задержаны за нарушение карантина

С 18 апреля, когда режим чрезвычайного положения был продлен в третий раз, сотрудниками PSP и GNR было задержано 83 жителя страны. Сообщается, что задержанные пренебрегали ограничительными мерами и нарушали правила карантина. Кроме того, за этот период власти принудительно закрыли 187 коммерческих учреждений. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Больше всего задержаний произошло за неповиновение требований полицейских, нарушения правил карантина и открытие учреждений в период эпидемии. В МВД подчеркнули, что «Национальная республиканская гвардия (GNR) и полиция общественной безопасности (PSP) продолжат активную деятельность по информированию и проверке соблюдения мер карантина населением».

Всего, с конца марта, когда было впервые было объявлено о введении ЧП в стране, было задержано 375 человек, закрыто 2327 коммерческих учреждений.

Напомним, по последним данным, в стране зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 948 пациентов скончались.