Португалия: 85% электричества в январе - из возобновляемых источников

Понедельник, 13 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: 85% электричества в январе - из возобновляемых источников

В континентальной Португалии в январе 2023 года было выработано 5338 ГВтч электроэнергии, отмечает APREN.

Согласно данным Португальской ассоциации возобновляемых источников энергии (APREN), почти 85% из 5338 ГВтч электроэнергии, выработанной в материковой части Португалии в январе, было получено из возобновляемых источников.

В январе сектор производства электроэнергии выбросил в общей сложности 0,2 млн тонн эквивалента диоксида углерода (Мт CO2-экв).

При этом сектор возобновляемой электроэнергии избежал выбросов в размере 0,9 млн тонн CO2-экв и расходов на импорт природного газа в размере 263 млн евро, указала ассоциация.

По данным APREN, в общей сложности 109,9 из 193,2 ТВтч были произведены на Пиренейском полуострове в соответствии с механизмом регулирования потребителей. Производство в особом режиме (PRE) позволило в январе сэкономить 837,6 млн евро.

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