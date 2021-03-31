Португалия: 86 тысяч семей возобновят выплату кредитов в апреле

Среда, 31 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: 86 тысяч семей возобновят выплату кредитов в апреле

Средняя стоимость жилищных кредитов, на которые был применен государственный мораторий, составляет около 65 тысяч евро.

Моратории на жилищные кредиты завершатся в среду, 31 марта, для 86 тысяч частных лиц, сообщил глава Banco de Portugal Марио Сентено .

По словам Марио Сентено, из 294 700 должников с мораторием на ипотеку 86 тысяч присоединились к мораторию, созданному в рамках Португальской банковской ассоциации, возобновив выплату ссуд с апреля.

Марио Сентено также сказал, что средняя стоимость жилищных кредитов, на которые был применен государственный мораторий, составляет около 65 тысяч евро, в то время как в частном моратории эта средняя стоимость составляет 38 тысяч евро.

В дополнение к цифрам, Марио Сентено сказал, что информация, которой располагает Banco de Portugal, заключается в том, что банки «работают со своими клиентами» и сопровождают их таким образом, что оценка возможных трудностей и реагирование на них были персональными, с учетом всех тонкостей и особенностей клиентов.

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