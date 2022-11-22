Португалия: 88 процентов жителей пользуются Интернетом

Проведенное в период с июня по август 2022 года обследование использования информационно-коммуникационных технологий домохозяйствами зафиксировало увеличение по сравнению с 2021 годом на 0,9 процентных пункта при подключении к Интернету и на 0,5 процентных пункта при подключении к широкополосной связи, соответственно.

Из этих данных Национальный статистический институт (INE) сделал вывод о замедлении роста в этих областях по сравнению с предыдущими годами.

По отношению к среднему показателю широкополосного подключения по 27 государствам-членам Европейского Союза, который составлял 90% в 2021 году, Португалия остается ниже значения ЕС, несмотря на уменьшение отставания на 10%.

Доступ в Интернет и широкополосное соединение, по данным INE, выше в семьях с детьми до 15 лет, достигая 99,2% и 97% соответственно. Этот уровень подключения также фиксируется в домохозяйствах с более высокими доходами.

Интернет в основном используется для общения и доступа к информации для людей в возрасте от 16 до 74 лет - будь то обмен мгновенными сообщениями в Интернете, отправка электронных писем, использование социальных сетей или поиск информации - превосходя спрос на использование Интернет для прослушивания музыки (69,5%) или использования банковских услуг (68%).