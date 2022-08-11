Португалия: 88 смертельных случаев в водной среде

По данным Португальской федерации спасателей, 35 человек погибли в море, 31 - в реках, восемь человек погибли в колодцах, шесть - в плотинах и три - в домашних бассейнах.

По данным Португальской федерации спасателей (FEPONS), это самый высокий показатель за первые семь месяцев года с тех пор, как в 2017 году FEPONS начала собирать статистику.

В 2021 г., также в период с января по июль, было зарегистрировано 62 случая смерти; 57 в 2020 и 2019 годах; 66 в 2018 году и 71 в 2017 году.

Жертвами в основном являются мужчины (72,1%), смертельные случаи происходят в неконтролируемых местах (97,15%).

«В то время, когда есть огромные трудности с наймом спасателей, и в то время, когда температура будет повышаться, эти выводы беспокоят FEPONS, которая призывает политиков к срочному пересмотру законодательства в этом секторе», - сетует федерация.

Чтобы свести к минимуму количество несчастных случаев во время купального сезона 2022 года, власти рекомендуют, чтобы дети находились под постоянным присмотром, посещали охраняемые пляжи, носили соответствующую обувь при входе на пляж и при использовании средств для купания, а также соблюдали знаки на пляжах.

Они также рекомендуют людям избегать обезвоживания, есть легкую пищу, соблюдать периоды пищеварения, избегать часов наиболее опасного пребывания на солнце (с 11:00 до 17:00), использовать солнцезащитный крем и держаться подальше от скал.