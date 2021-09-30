Португалия: 89 процентов готовы работать в другом муниципалитете

Подавляющее большинство португальцев говорят, что пандемия изменила их отношение к работе и своей жизни. В Португалии 89% профессионалов могут работать удаленно из муниципалитета, отличного от того, в котором они живут сейчас, если представится возможность и они найдут там подходящие условия.

«Эти данные показывают влияние пандемии на образ жизни и то, как португальцы смотрят на свою профессиональную деятельность», - говорится в исследовании Bloom Consulting Portugal.

Фактически, это один из основных выводов исследования компании, в котором участвовало более тысячи профессионалов из 18 районов Португалии с целью понимания масштабов и контуров этих воздействий.

По данным Bloom Consulting, эта тенденция наиболее ощутима в Порту: 91% португальцев, которые живут и работают в Порту, готовы работать удаленно из другого муниципалитета.

Что касается модели работы, которую ожидают португальские профессионалы, гибридная работа кажется решением, которое объединит больше последователей , особенно среди более молодых возрастных групп, от 18 до 24 лет, от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет.

Поколения старше 45, в свою очередь, более устойчивы к этому трудовому тренду.

Несмотря на разницу между возрастными группами, 73% португальцев говорят, что не хотят возвращаться к 100% личной работе. Однако модели различаются: 42% хотели бы, чтобы в их компании была внедрена гибридная система, сочетающая офисную и удаленную работу; и 27% заявили, что хотели бы работать на 100% удаленно.

Но есть и те, кто желает вернуться к работе в офисе на постоянной основе (31%), и это еще раз демонстрирует, что идея «универсальности для всех» не срабатывает.