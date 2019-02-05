Португалия: 9 женщин стали жертвами домашнего насилия

С начала года в Португалии девять женщин погибли от рук своих супругов и сожителей. Убийства происходили в разных регионах страны. Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.

Первый случай домашнего насилия со смертельным исходом произошел 5 января в городе Лагоа, в Алгарве. В одном из домов были обнаружены тела супругов. Как позже выяснило следствие, местный житель Нуно Геррейро убил свою жену, а затем покончил с собой.

В Аландруале в округе Эвора 83-летний мужчина убил жену и совершил суицид. В городе Оэйраш под Лиссабоном 72-летний местный житель застрелил из дробовика супругу, с которой прожил 40 лет, а после свел счеты с жизнью, выстрелив в себя.

В Сантарене сожитель убил 48-летнюю женщину, заподозрив ее в занятии проституцией. После совершения жестокого преступления, он обезглавил жертву.

Также убийства произошли на Азорских островах, в Прагале, Сейшале и Мойменте-да-Бейра. В настоящее время следователи продолжают устанавливать точные обстоятельства преступлений. Уголовные дела готовятся для передачи в суд.