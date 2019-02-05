Португалия: 9 женщин стали жертвами домашнего насилия

Вторник, 05 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: 9 женщин стали жертвами домашнего насилия

Убийства происходили в разных регионах страны.

С начала года в Португалии девять женщин погибли от рук своих супругов и сожителей. Убийства происходили в разных регионах страны. Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.

Первый случай домашнего насилия со смертельным исходом произошел 5 января в городе Лагоа, в Алгарве. В одном из домов были обнаружены тела супругов. Как позже выяснило следствие, местный житель Нуно Геррейро убил свою жену, а затем покончил с собой.

В Аландруале в округе Эвора 83-летний мужчина убил жену и совершил суицид. В городе Оэйраш под Лиссабоном 72-летний местный житель застрелил из дробовика супругу, с которой прожил 40 лет, а после свел счеты с жизнью, выстрелив в себя.

В Сантарене сожитель убил 48-летнюю женщину, заподозрив ее в занятии проституцией. После совершения жестокого преступления, он обезглавил жертву.

Также убийства произошли на Азорских островах, в Прагале, Сейшале и Мойменте-да-Бейра. В настоящее время следователи продолжают устанавливать точные обстоятельства преступлений. Уголовные дела готовятся для передачи в суд.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья