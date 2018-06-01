Португалия: 90-летие правостороннего движения

В день 1 июня 1928 г. новые правила движения совершили революцию в умах португальских водителей с требованием двигаться по правой полосе. С этой целью были созданы знаки-памятки «Pela Direita», которые распространялись повсюду, способствуя порядку в автомобильном трафике.

Интересно, что столичные автомобилисты дебютировали с правосторонним движением на рассвете 1 июня; водители остальной части страны последовали их примеру начиная с полуночи того же дня.

Новые правила транзита изменили привычки более 31 тысячи португальских водителей (на 28 тысяч существующих транспортных средств), которым теперь казалось «все наоборот», несмотря на то что нововведениям предшествовала грандиозная кампания по повышению осведомленности, организованная DiáriodeNotícias при спонсорстве VacuumOil, через плакаты и баннеры, размещенные по всей стране.

Таким образом, 1 июня 1928 г. Португалия отказалась от левостороннего движения, продиктованного британским влиянием. Созданный за год до этого Автономный совет дорог опубликовал целых два дорожных кода, где выбор делался в пользу французских и американских правил движения - по правой полосе.

Правостороннее движение также выбрали большинство европейских стран и их заморских колоний, но Португалия оставила без изменения правила на территориях, граничащих со странами с левосторонним движением, таких как Макау (поскольку автомобили прибывали из Гонконга), Гоа и Мозамбик.

В условиях цензуры того времени некоторая пресса использовала новые правила движения для комментариев по поводу политической направленности военной диктатуры.