Португалия: 90-летие правостороннего движения

Пятница, 01 Июнь 2018 Португалия Португалия

Португалия: 90-летие правостороннего движения

Юбилейная дата отмечается в этом году.

В день 1 июня 1928 г. новые правила движения совершили революцию в умах португальских водителей с требованием двигаться по правой полосе. С этой целью были созданы знаки-памятки «Pela Direita», которые распространялись повсюду, способствуя порядку в автомобильном трафике.

Интересно, что столичные автомобилисты дебютировали с правосторонним движением на рассвете 1 июня; водители остальной части страны последовали их примеру начиная с полуночи того же дня.

Новые правила транзита изменили привычки более 31 тысячи португальских водителей (на 28 тысяч существующих транспортных средств), которым теперь казалось «все наоборот», несмотря на то что нововведениям предшествовала грандиозная кампания по повышению осведомленности, организованная DiáriodeNotícias при спонсорстве VacuumOil, через плакаты и баннеры, размещенные по всей стране.

Таким образом, 1 июня 1928 г. Португалия отказалась от левостороннего движения, продиктованного британским влиянием. Созданный за год до этого Автономный совет дорог опубликовал целых два дорожных кода, где выбор делался в пользу французских и американских правил движения - по правой полосе.

Правостороннее движение также выбрали большинство европейских стран и их заморских колоний, но Португалия оставила без изменения правила на территориях, граничащих со странами с левосторонним движением, таких как Макау (поскольку автомобили прибывали из Гонконга), Гоа и Мозамбик.

В условиях цензуры того времени некоторая пресса использовала новые правила движения для комментариев по поводу политической направленности военной диктатуры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: 90-летие правостороннего движения

      Юбилейная дата отмечается в этом году.

      Подробнее

    • Парламент Португалии отказался легализовать эвтаназию

      Законопроект по легализации эвтаназии отвергнут 115 голосами против 110.

      Подробнее

    • В Испании вынесут вотум недоверия премьеру

      В Испании парламент проголосует по вотуму недоверия премьеру.

      Подробнее

    • Испания: сервис поминутного проката электроскутеров

      В Мадрид приходит компания Movo - сервис по прокату электрических скутеров, плата за который рассчитывается поминутно.

      Подробнее

    • Италия: «Cuma Express»

      Летний скоростной поезд соединит Флегрейские Поля с Неаполем.

      Подробнее

    • В Италии ограбили дом экс-премьера и квартиру мэра Милана

      Неизвестные ограбили в минувшие выходные дом бывшего премьер-министра Италии, известного деятеля Христианско-демократической партии Чириако Де Миты.

      Подробнее

    • Лучший город для студентов

      Лондон возглавил список лучших городов мира для жизни студентов по версии университетского рейтинга QS.

      Подробнее

    • Подсчитаны потери Трампа за год

      Состояние президента США Дональда Трампа за год сократилось на 100 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе