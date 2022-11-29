Португалия: 90 процентов 18-летних пьют алкоголь и курят

Обследование аддиктивного поведения показало, что из 10 молодых людей в возрасте 18 лет девять употребляли алкоголь, а пять курили табак за последние 12 месяцев.

Исследование, спонсируемое Службой вмешательства в отношении аддиктивного поведения и зависимостей (SICAD), также выявило, что от двух до трех молодых людей хотя бы раз употребляли запрещенные вещества, в основном каннабис либо стимуляторы, такие как амфетамины/метамфетамины и кокаин.

«За исключением алкоголя и табака, это потребление, как правило, происходит менее 10 раз в год», - подчеркивается в опросе, в котором приняли участие 70 374 молодых человека.

«Выделяются молодые мужчины с более низким уровнем образования (таким образом, студенты, не прошедшие несколько курсов) и студенты-работники, поскольку они больше контактируют с психоактивными веществами, чаще употребляют и имеют больший опыт проблем, которые они приписывают психоактивным веществам», - говорится в документе.