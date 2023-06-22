Португалия: 90 процентов португальцев чувствуют себя в безопасности

В целом португальцы чувствуют себя в безопасности в том районе, где они живут: 87% респондентов заявили, что не считают район, в котором они живут, опасным или небезопасным, против 11%, которые думают наоборот.

Эти 11% представляют собой увеличение на один процентный пункт по сравнению с предыдущим опросом в 2017 году.

Также увеличилось число тех, кто опасается нападения: почти четверть респондентов (24%) выразили это беспокойство по сравнению с 22% в 2017 году.

Среди этих людей (141 человек) почти половина (47%) выразили это беспокойство в отношение к местам, отличным от того, где они живут или работают, и 62% сказали, что они больше боятся ночью.

Барометр также стремился выяснить, подвергался ли кто-либо из респондентов нападению или становился жертвой преступления в течение предыдущих 12 месяцев.

На этот вопрос 94% ответили отрицательно, но 6%, ответившие «да», представляют собой увеличение на три процента по сравнению с 2017 годом.