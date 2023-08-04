Португалия: 95 процентов молодых людей живут с родителями

Пятница, 04 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: 95 процентов молодых людей живут с родителями

В среднем молодые португальцы не покидают родительский дом, пока им не исполнится 30 лет.

В Португалии 95% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в 2022 году все еще жили со своими родителями.

Это четвертое по величине значение в Европейском союзе, и по сравнению с реальностью в стране два десятилетия назад (в 2004 году было всего 86%) это означает «более трудный путь к независимости».

Выводы содержатся в отчете Pordata, в котором описывается портрет молодых людей по случаю Всемирного дня молодежи.

В среднем молодые люди не готовы покинуть родительский дом до достижения ими 30-летнего возраста.

В качестве причин указывают, что шесть из 10 молодых сотрудников имеют ненадежные трудовые отношения - реальность, которая затрагивает 14% работников в возрасте от 25 до 64 лет, а около половины говорят, что они находятся в этой ситуации, потому что не могут найти постоянную работу.

Португалия является 5-й страной в Европейском союзе с самой высокой долей молодых людей с ненадежными рабочими связями и занимает 7-е место с точки зрения самых высоких показателей безработицы среди молодежи, которая затрагивает каждого пятого.

В отчете также указывается, что значительное число молодых людей (почти 25%) живут в бедности или социальной изоляции.

С другой стороны, в качестве объясняющего фактора упоминается жилищный вопрос и рост цен на жилье.

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