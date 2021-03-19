Португалия: А мы Масленицу провожали...

Масленицу - старинный русский народный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом - провожали в воскресенье, 14 марта, в Португалии, Ирландии, во Франции и в России. В лучших традициях соотечественники из четырех стран и португальские гости собрались за одним виртуальным столом с самоваром и блинами, песнями, стихами и рассказами о том, как отмечают Масленицу, и не только в России.

Так как из-за карантина во многих странах Европы территорией праздника является праздничный стол, было решено сделать его общим и поделиться солнечным теплом из стран, где уже хозяйничает настоящая весна. Очень интересную и познавательную экскурсию провели Офеня с друзьями по тульским улицам, познакомив участников встречи с традициями празднования Масленицы в Туле.

Благодаря выступлению Министра культуры Тульской области Татьяны Вячеславовны Рыбкиной о том, как широко и радостно отмечают Масленицу в этом году на улицах Тулы, все окунулись в праздничную обстановку. Теперь путешествие в этот гостеприимный российский город стало мечтой всех, кто сегодня побывал там виртуально.

Поздравил с Масленицей участников мероприятия представитель Русского Дома в Португалии В.С. Ярошевский, благодаря которому состоялось знакомство с заместителем Генерального директора по развитию, популяризации и работе с посетителями Тульского Музейного объединения Л.В. Дудкиной и были проведены уже три незабываемых мероприятия с участием города Тулы.

Колоритными и яркими были выступления Кристины Бутусовой - директора Культурной Ассоциации «Русская Ирландия» и Елены Загребиной - руководителя Культурного Центра «Матрешка» из Ирландии, которая представила видеопроект «Русская изба» о традициях и праздниках в России. Альфия Фабр, руководитель ассоциации «Русские дети Монпелье», рассказала о том, как праздновали Масленицу во Франции, а дети читали стихи.

Ангелина Саракеева из Лиссабона поздравила всех русской народной песней. Приятным сюрпризом стало выступление Андрея Матвеева - балалаечника из Москвы – с песней «Масленица».

Португальские гости из ассоциации «Юрий Гагарин» поздравили с праздником участников встречи и рассказали о своих планах посетить город Тулу. Встреча закончилась, многих гостей ждали блины и горячий самовар, но на прощание в последний день Масленицы все участники встречи загадали желание провести следующую Масленицу в прекрасной Туле, городе с многовековой историей, городе оружейников, пряников и самоваров, городе-музее.

Жанна Кунчева, Президент по связям с общественностью ассоциации "Шанс +"