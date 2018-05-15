Португалия: а владелица-то ненастоящая...

Как сообщается в пресс-релизе GNR, в результате расследования, которое длилось почти два месяца, была задержана 42-летняя подозреваемая, ранее имевшая судимость за кражу.

Женщина представлялась потенциальным покупателям владелицей различных лесных лесных угодий в округе Лейрия, которые в действительности ей не принадлежали, и была задержана «с поличным» - когда готовилась совершить очередную мошенническую сделку по продаже древесины (сосна).

Как сообщает GNR, «с этой целью она связывалась с предпринимателями, занимающимися куплей-продаже древесины, предлагая «товар» по привлекательным ценам. Был проведен обыск на дому, во время которого были изъяты чек на сумму 3.000 евро, мобильный телефон и различные документы, связанные с совершением преступлений. Предполагается, что подозреваемая совершило мошенничество на общую сумму 30 тыс. евро».