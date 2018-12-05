Португалия: адвокат обманула клиента на 180 тысяч

Среда, 05 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: адвокат обманула клиента на 180 тысяч

Суд Браги вынес вердикт.

Женщина-адвокат из Барселуша была признана виновной в квалифицированном мошенничестве по отношению к клиенту и приговорена к четырем годам лишения свободы (условно).

Также осужденной предстоит выплатить пострадавшему клиенту 30 тыс. евро, а остальные 150 тысяч должна возместить страховая компания.

Судейская коллегия сочла доказанным, что в 2010, 2011 и 2012 годах ответчица,под разными предлогами, запросила - якобы для «ведения дел» - различные суммы у своего клиента - предпринимателя-ресторатора, в общей сложности, 177.795 евро.

Вместе с тем, адвокат использовала полученные суммы в личных целях.

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