Португалия: аэропорт будущего

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: аэропорт будущего

Аэропорт без длинных очередей: возможно ли такое?

Ответить на этот вопрос призван новый проект, проходящий испытание в Лиссабоне в партнёрстве с Евройпеским пограничным агентством (Frontex) и Португальской пограничной службой.

Покидая аэропорт Лиссабона, путешественники могут в считаные минуты пройти пограничный контроль благодаря сканированию отпечатков пальцев и автоматам по распознаванию лиц. "Биометрия в движении" - так называются эти технологии, которые в будущем планируется применить во всех воздушных гаванях ЕС, пишет ru.euronews.com.

"Часть пограничного контроля осуществляется с помощью компьютера. И если этот контроль провести ещё до того, как пассажир достигнет границы, то мы сможем заранее проверить его и узнать, когда он прибывает. Такой контроль намного более эффективный", - говорит Эрика Сантуш, инспектор пограничной службы.

Идентификация производится на максимально раннем этапе: при регистрации: пассажир сканирует посадочный талон, паспорт и своё лицо с помощью видеокамеры (на это уходит не больше минуты), а потом можно будет передвигаться по аэропорту, не представляя документов. На остальных этапах путешествия будет достаточно просто посмотреть в камеру, а у пограничников будет больше времени, чтоб сосредоточиться на проверке особых случаев. В итоге всё это должно повысить безопасность на границах, пишет ТАСС.

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