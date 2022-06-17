Португалия: аэропорт Фару получил имя Гаго Коутиньо

Международный аэропорт Фару изменит свое название на аэропорт Гаго Коутиньо в честь штурмана и адмирала, родившегося в Сан-Браш-де-Алпортел в Алгарве.

Решение о переименовании было утверждено 15 июня Советом министров.

«Правительство воздает должное адмиралу Гаго Коутиньо, когда отмечается столетие первого воздушного пересечения Южной Атлантики, одного из величайших подвигов в истории авиации», - сказал он.

Предложение о переименовании возникло из движения граждан, которые считали, что здание аэропорта, открытое в 1965 году, должно быть названо в честь адмирала, который в 1922 году вместе с летчиком Сакадурой Кабралом выполнил первое воздушное пересечение Южной Атлантики на гидросамолете «Лузитания».

В феврале 2020 года муниципальное собрание Сан-Браш-де-Алпортел, откуда родом семья Коутиньо, единогласно одобрило ходатайство о присвоении его имени международному аэропорту Фару.

«Он призван отдать дань уважения прошлому и предвидеть будущее, приписывая самое важное оборудование для туризма и открывая миру регион Алгарве, имя покровителя с семейными корнями, которые восходят к землям Алгарве и чьи заслуги выходят за пределы страны, чтобы охватить весь мир", - говорится в документе.

Для перелета, осуществленного 100 лет назад, Гаго Коутиньо и Сакадура Кабрал испытали инновационный процесс определения положения самолета в открытом море, основанный на методах астрономической навигации.

Для наблюдения за высотой звезд они использовали секстант, однако для того, чтобы иметь возможность наблюдать за звездами в ситуациях, когда линия горизонта не была видна, Гаго Коутиньо приспособил систему искусственного горизонта к классическому секстанту, и получил прибор, который будет использоваться для аэронавигации в последующие десятилетия.

Родившийся в 1869 году, Карлос Вьегас Гаго Коутиньо был назначен почетным директором Португальской военно-морской академии в 1926 году, а в 1939 году ушел в отставку с военной службы и стал летчиком.

Он умер в 1959 году, получив международную известность благодаря первому воздушному перелету через Южную Атлантику, который соединил Лиссабон с Рио-де-Жанейро в Бразилии.