Португалия: аэропорт Лиссабона на 6 месте по задержкам

Последние несколько недель в аэропортах были тяжелыми из-за многочисленных задержек и отмен рейсов. Сценарий бесконечных ожиданий, потерянных и задержанных багажа распространяется по всей Европе, хотя в некоторых странах ситуация сложнее.

Согласно рейтингу туристического агентства Hopper, в аэропорту Брюсселя задерживается больше всего рейсов, но и Лиссабон находится совсем рядом.

В лондонском аэропорту Хитроу хаос стал настолько интенсивным, что аэропорт принял решительные меры по ограничению продажи билетов до тех пор, пока ситуация не успокоится.

Верхушку рейтинга занимает аэропорт Брюсселя, в котором задержано 72% рейсов и отменено 2,5%. Аэропорт Франкфурта находится на 2 месте, с отменой 68% рейсов и задержкой 7,8%, а аэропорт Эйндховена на третьем, с 67% и 2%.

Данные Hopper собираются через Official Aviation Guide, ведущего поставщика цифровой информации о рейсах и аналитики для аэропортов, авиакомпаний и компаний, занимающихся туристическими технологиями. Цифры являются средними за первые девять дней июля.

С другой стороны таблицы - аэропорты с наименьшим количеством задержек и отмен: - аэропорт Бергамо, Италия (3% рейсов задержаны и 1% отменены);

- аэропорт Гран-Канария, Испания (8% задержано и 0,3% отменено);

- международный аэропорт Отопени, Румыния (10% задержано и 1,7% отменено);

- международный аэропорт Дублина, Ирландия (15% задержано и 1,6% отменено);

- аэропорт Фонтанаросса, Италия (16% задержано и 1,1% отменено).

В поддержку лиссабонского аэропорта можно сказать, что в крупных аэропортах статистика задержек предсказуемо хуже, чем в маленьких со скромной полетной программой.