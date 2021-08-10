Португалия: аэропорт Лиссабона поднялся на 2 строчки в мировом рейтинге

Аэропорт Умберто Делгадо находится на 76 месте, тогда как в прошлом году он занимал 78 место. Аэропорт Франсишку ди Са Карнейру занимает 96 место против 89 места, достигнутого в 2020 году.

Главные португальские аэропорты уверенно входят в сотню лучших в мире, согласно ежегодному рейтингу World Airport Awards от Skytrax.

Аэропорт Дохи был признан как «лучший в мире аэропорт», за ним следует токийский аэропорт Ханеда. Замыкает тройку сингапурский аэропорт Чанги. На четвертом месте в этом списке находится международный аэропорт Инчхон, на пятом - токийский аэропорт Нарита.

На шестом месте в рейтинге аэропорт Мюнхена, за ним следуют Цюрих, Хитроу, Кансай и Гонконг.

Награды World Airport Awards были выбраны клиентами в результате глобального опроса удовлетворенности аэропортов, проведенного с августа 2020 года по июль 2021 года.