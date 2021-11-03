Португалия: аэропорт Лиссабона получил памятную награду Best Airport Awards

Были вручены призы в пяти категориях: «Менее 5 млн пассажиров»; «От 5 до 10 млн пассажиров»; «От 10 до 25 млн пассажиров»; «От 25 до 40 млн пассажиров» и «Более 40 млн пассажиров».

Аэропорт Умберто Дельгадо получил почетную награду в категории «от 25 до 40 млн пассажиров» в год, а главный приз в категории был присужден аэропорту Афин.

Аэропорт Порту также заслужил почетного упоминания в категории «10-25 млн пассажиров» в год, поскольку был «настоятельно рекомендован» пассажирам, причем приз в этой категории был присужден аэропорту Внуково в Москве, Россия.

Международный совет аэропортов (ACI) Европы - это организация, которая представляет операторов аэропортов на европейском континенте и руководит присуждением награды Best Airport Awards.

На сегодняшний день на конкурсе было представлено более чем 500 аэропортов из 46 стран Европы, на которые приходится около 90% коммерческих рейсов в Европе. До пандемии в 2019 году было выполнено 25,7 млн авиаперевозок, на которых было перевезено 2,5 млрд пассажиров и 20,7 млн тонн грузов.

Как подчеркивают организаторы, эти награды - признание совершенства и выдающихся достижений в сфере аэропортовой деятельности.