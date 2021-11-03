Португалия: аэропорт Лиссабона получил памятную награду Best Airport Awards

Среда, 03 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: аэропорт Лиссабона получил памятную награду Best Airport Awards

В Женеве, Швейцария,в 17 раз прошел конкурс Best Airport Awards.

Были вручены призы в пяти категориях: «Менее 5 млн пассажиров»; «От 5 до 10 млн пассажиров»; «От 10 до 25 млн пассажиров»; «От 25 до 40 млн пассажиров» и «Более 40 млн пассажиров».

Аэропорт Умберто Дельгадо получил почетную награду в категории «от 25 до 40 млн пассажиров» в год, а главный приз в категории был присужден аэропорту Афин.

Аэропорт Порту также заслужил почетного упоминания в категории «10-25 млн пассажиров» в год, поскольку был «настоятельно рекомендован» пассажирам, причем приз в этой категории был присужден аэропорту Внуково в Москве, Россия.

Международный совет аэропортов (ACI) Европы - это организация, которая представляет операторов аэропортов на европейском континенте и руководит присуждением награды Best Airport Awards.

На сегодняшний день на конкурсе было представлено более чем 500 аэропортов из 46 стран Европы, на которые приходится около 90% коммерческих рейсов в Европе. До пандемии в 2019 году было выполнено 25,7 млн авиаперевозок, на которых было перевезено 2,5 млрд пассажиров и 20,7 млн тонн грузов.

Как подчеркивают организаторы, эти награды - признание совершенства и выдающихся достижений в сфере аэропортовой деятельности.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)