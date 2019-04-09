Португалия: аэропорт Лиссабона усилит контроль за въездом иностранцев

Миграционная служба SEF в Лиссабоне приняла решение усилить контроль за въездом иностранцев в период с июня по сентябрь. С этой целью для работы в аэропорту привлекут дополнительное количество инспекторов. В службе объявили о наборе 68 новых сотрудников. Они уже начали стажировку и обучение.

По данным ведомства, обучение новых сотрудников займет два месяца. После чего, начиная с июня, они приступят к своим обязанностям по контролю потока пассажиров.

В этом году власти ожидают большой наплыв иностранцев. Данные меры, по словам чиновников, позволят «укрепить контроль в аэропорту в месяцы увеличения пассажиропотока».