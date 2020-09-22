Португалия: Аэропорт Монтижу станет угрозой для птиц

Аэропорт может оказать воздействие на сотни тысяч птиц в устье Тежу.

Инициаторами новой шумихи стали биолог Жузе Алвеш из Университета Авейру и Мария Диаш из организации Birdlife, написавшие статью в виде письма в научный журнал Science.

«Речь идет о 200 тысячах птиц зимой и 300 тысячах в миграционные периоды», - сказал Жузе Алвеш.

«Идея о том, что птицы могут перемещаться в другие места, не соответствует действительности. Эти птицы, несмотря на то, что летают на тысячи километров, верны местам, в которые они мигрируют, иногда до квадратного километра», - отметил биолог.

К сожалению, ученый никак не комментирует тот факт, что в Монтижу уже есть действующий аэродром, на базе которого и планируется построить новый аэропорт.

По словам биолога, над частью заповедника устья реки Тежу будут летать самолеты, и птицы в конечном итоге умрут.

Авторы отмечают иронию того, что Португалия получила титул «Зеленая столица Европы», утверждая, что аэропорт, помимо воздействия на птиц, приведет к «существенному увеличению выброса углекислого газа» вокруг столицы.