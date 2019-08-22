Португалия: аферисты продают записи в SEF за 600 евро

Миграционная служба SEF обратилась в Государственную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту незаконного «захвата» и продажи электронных записей. Об этом сообщает издание Publico.



SEF обратилась в надзорное ведомство после того, как в Сети появились объявления о продаже записей. Сразу после этого была проведена внутренняя проверка, которая показала, что сайт службы был атакован вредоносной программой, а вакантные места были заняты «ботами». Таким образом, по предварительной информации, было «захвачено» 8000 записей.



Тимотео Маседо, глава Ассоциации солидарности иммигрантов утверждает, что в дальнейшем эти записи попали в руки недобросовестных агентств помощи иммигрантам, которые теперь предлагают купить их по цене от 500 до 600 евро.



Сообщается что после проведенной проверки на сайте SEF были установлены дополнительные механизмы для защиты от «ботов», такие как специальное подтверждение, что заявитель не является роботом.



Напомним, в настощее время записаться к инспекторам SEF до конца года не представляется возможным. При этом значительной части иммигрантов пришлось делать записи к инспекторам в отделениях, расположенных за сотни километров от места проживания, например на Мадейре или Азорских островах.