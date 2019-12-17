Португалия: агент Роналду: «Месси не заслужил „Золотой мяч“»

Вторник, 17 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: агент Роналду: «Месси не заслужил „Золотой мяч“»

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал итоги церемонии награждения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

Напомним, что приз взял форвард «Барселоны» Лионель Месси.

- Криштиану — лучший игрок в мировом футболе. До него Португалия ничего не выигрывала, а с ним они выиграли чемпионат Европы и Лигу наций. Он преобразил мировой футбол. Когда вы говорите о Португалии, вы думаете о маленькой футбольной стране, но он изменил это.

В следующем году, я думаю, он достигнет отметки в 110 голов за Португалию. И я верю, что он выиграет «Золотой мяч».

Для меня было несправедливо, что Месси победил в этом году. Роналду выиграл Лигу наций. Но такова жизнь. Я думаю, что если бы он все еще был в «Реале», он бы выиграл. Он чемпион и знает, что делать, чтобы выиграть его в 2020 году, — сказал Мендеш.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Последний раз он брал трофей в 2017 году, пишет news.sportbox.ru.

В текущем сезоне португалец забил 11 голов и сделал одну результативную передачу в 19 матчах на клубном уровне.

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