Португалия: AgitÁgueda

Данное событие, которое проводится в центре города вдоль реки, является миров, известным за оригинальность Umbrella Sky Project, когда более 3000 цветных зонтиков покрывают четыре основных улицы, что создает большой визуальный эффект.

Помимо этого и прочих мероприятий, отличительной чертой которых является уличное искусство, программа AgitÁgueda включает представления, концерты и различные удивительные мероприятия, делают это событие уникальным.

Время проведения: с 7 по 29 июля

Место проведения: Águeda