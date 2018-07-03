Португалия: AgitÁgueda
Каждый код в июле фестиваль Agitágueda привносит множество цветов и оживления в этого город в самом центре Португалии.
Данное событие, которое проводится в центре города вдоль реки, является миров, известным за оригинальность Umbrella Sky Project, когда более 3000 цветных зонтиков покрывают четыре основных улицы, что создает большой визуальный эффект.
Помимо этого и прочих мероприятий, отличительной чертой которых является уличное искусство, программа AgitÁgueda включает представления, концерты и различные удивительные мероприятия, делают это событие уникальным.
Время проведения: с 7 по 29 июля
Место проведения: Águeda
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!