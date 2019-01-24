Португалия: аграрии обеспокоены отсутствием дождя

Причина - «слабая засуха». Именно так, согласно индексу засухи (PDSI) португальского Института метеорологии Португалии (IPMA), на 31 декабря 2018 г. было классифицировано более половины (53,3%) территории Португалии.

В свою очередь, состояние 13,7% территории было признано «нормальным», а 33% - со «слабыми осадками». Отметим, что классификация IPMA насчитывает девять классов, которые варьируются от «сильного дождя» до «сильной засухи».

Президент CAP Эдуарду Оливейра э Соуза напоминает, что в это время в прошлом году аграрии столкнулись с «чрезвычайной засухой», которая охватила практически всю страну, и просили правительство создать рабочую группу для изучения климатических изменений. «Нам нужна постоянная и междисциплинарная рабочая группа, которая займется изучением климатических изменений и научит жить и бороться с этим явлением», - заявил глава CAP журналистам.

Оливейра и Соуза признал, что группа была сформирована и что она выполнила «некоторую работу» во время засухи 2018 года, после чего была распущена. «Чрезвычайно важно, чтобы правительство осознало, чтобы изменение климата во внутреннем регионе страны, где сельское хозяйство является важным видом деятельности, влияет на экономику и стабильность людей. Это должно быть сделано на основе команды, которая постоянно занимается этими проблемами», - добавил он.

С конца 2018 года наблюдается слабая засуха в регионе к югу от Тежу, вызванная низким уровнем осадков, зарегистрированным в декабре месяце. По данным IPMA, последний месяц года был признан «жарким и очень сухим».