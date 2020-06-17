Португалия: Air France возобновляет полеты из Лиссабона, Порту и Фару

Авиакомпания Air France совместно с партнерской компанией KLM возобновляют полеты из аэропортов Лиссабона, Порту и Фару. В июле и августе перевозчик предложит 128 еженедельных рейсов. Компания также анонсировала новый маршрут Фару-Париж. В общей сложности Air France охватит 150 направлений летом 2020 года, что составляет 80% обычных рейсов компании, которые она выполняла до пандемии.

«По мере того, как воздушное движение возрастает, Air France постепенно усиливает программу полетов на лето 2020 года», - говорится в сообщении авиакомпании.

Один из самых популярных рейсов Лиссабон – Париж пока будет выполняться один раз в день. Однако, с 2 июля рейс будет выполняться 3 раза в день, а с 13 июля – четыре раза.

Маршрут Порту – Париж возобновлен с 6 июня (три еженедельных рейса). С 13 июля планируется увеличить количество рейсов до двух в день. Новый маршрут Фару – Париж компания будет выполнять четыре раза в неделю (в понедельник, среду, пятницу и субботу), начиная с 13 июля.

«Мы видим желание наших клиентов снова путешествовать и постепенно расширяем сеть маршрутов до 150 направлений по Европе и всему миру. После трудного периода мы рады приветствовать пассажиров на борту, для того чтобы они могли провести летний отдых со своими близкими», - говорится в заявлении представителей Air France.