Португалия: Air Malta возвращается в Лиссабон

Об этом сообщает Discover the World, представитель мальтийской авиакомпании в Португалии.

Согласно раскрытой информации, рейсы Air Malta в Лиссабон будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам, причем рейсы уже доступны.

Возвращение в Португалию станет пятым пунктом назначения в программе расширения Air Malta на лето 2023 года.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320, предлагающих два класса - эконом и бизнес.

Теперь Мальта сможет стыковаться с 23 другими городами в Европе и на Ближнем Востоке, включая Неаполь, Ниццу, Палермо и Тель-Авив - направления, которые присоединяются к Лиссабону в этом расширении.