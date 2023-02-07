Португалия: Air Malta возвращается в Лиссабон
Air Malta снова будет летать между Лиссабоном и Мальтой. Полеты возобновятся 26 июня и продлятся до 26 октября.
Об этом сообщает Discover the World, представитель мальтийской авиакомпании в Португалии.
Согласно раскрытой информации, рейсы Air Malta в Лиссабон будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам, причем рейсы уже доступны.
Возвращение в Португалию станет пятым пунктом назначения в программе расширения Air Malta на лето 2023 года.
Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320, предлагающих два класса - эконом и бизнес.
Теперь Мальта сможет стыковаться с 23 другими городами в Европе и на Ближнем Востоке, включая Неаполь, Ниццу, Палермо и Тель-Авив - направления, которые присоединяются к Лиссабону в этом расширении.