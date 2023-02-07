Португалия: Air Malta возвращается в Лиссабон

Вторник, 07 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: Air Malta возвращается в Лиссабон

Air Malta снова будет летать между Лиссабоном и Мальтой. Полеты возобновятся 26 июня и продлятся до 26 октября.

Об этом сообщает Discover the World, представитель мальтийской авиакомпании в Португалии.

Согласно раскрытой информации, рейсы Air Malta в Лиссабон будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам, причем рейсы уже доступны.

Возвращение в Португалию станет пятым пунктом назначения в программе расширения Air Malta на лето 2023 года.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320, предлагающих два класса - эконом и бизнес.

Теперь Мальта сможет стыковаться с 23 другими городами в Европе и на Ближнем Востоке, включая Неаполь, Ниццу, Палермо и Тель-Авив - направления, которые присоединяются к Лиссабону в этом расширении.

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