Португалия: Airbnb будет привлекать в Лиссабон цифровых кочевников
Лиссабон стоит в одном ряду с такими направлениями, как Канарские острова, Бали, Карибский бассейн, Буэнос-Айрес, Дубай и Мальта.
Airbnb будет сотрудничать с избранной группой из 20 направлений по всему миру, чтобы упростить жизнь и работу из любой точки мира. Лиссабон является одним из таких направлений.
Платформа местного размещения выделит Лиссабон среди сообщества цифровых кочевников не только климатом и географическим положением, но и широким спектром услуг, транспортными сетями, культурными и развлекательными предложениями и разнообразием вариантов размещения.
«После пандемии появился новый способ совмещать профессиональную жизнь и путешествия, и многим работникам больше не нужно постоянно находиться в своих офисах. Сотрудничая с ключевыми направлениями, мы хотим помочь людям насладиться этой гибкостью и поддержать возвращение путешествий безопасным и ответственным образом, создавая новые экономические возможности для местных сообществ и распределяя таланты по всему миру», - говорит управляющий директор по маркетингу Airbnb Моника Касаньяш.
В ближайшие месяцы Airbnb будет тесно сотрудничать с каждым из выбранных регионов, чтобы создать специализированные информационные центры, выделить лучшие местные варианты размещения для длительного проживания, а также актуальную информацию о требованиях для въезда и налоговой политике.
Ожидается, что эти центры будут введены в эксплуатацию к концу года.
Направления, которые являются частью этой программы, варьируются от целых стран до небольших и малоизвестных городов и были выбраны на основе их заинтересованности в привлечении цифровых кочевников и их активной политики в отношении тех, кто хочет жить и работать в другом месте.
Тампа-Бэй, США
Нижняя Калифорния-дель-Сур, Мексика
Бали, Индонезия
Бриндизи, Апулия, Италия
Буэнос-Айрес, Аргентина
Карибский бассейн
Кейптаун, Южная Африка
Мехико, Мексика
Колумбия
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Сельская Франция
Фриули-Венеция-Юлия, Италия
Канарские острова, Испания
Лиссабон, Португалия
Мальта
Палм-Спрингс, США
Квинсленд, Австралия
Зальцкаммергут, Австрия
Таиланд
Талса, Оклахома, США