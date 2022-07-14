Португалия: Airbnb будет привлекать в Лиссабон цифровых кочевников

Airbnb будет сотрудничать с избранной группой из 20 направлений по всему миру, чтобы упростить жизнь и работу из любой точки мира. Лиссабон является одним из таких направлений.

Платформа местного размещения выделит Лиссабон среди сообщества цифровых кочевников не только климатом и географическим положением, но и широким спектром услуг, транспортными сетями, культурными и развлекательными предложениями и разнообразием вариантов размещения.

«После пандемии появился новый способ совмещать профессиональную жизнь и путешествия, и многим работникам больше не нужно постоянно находиться в своих офисах. Сотрудничая с ключевыми направлениями, мы хотим помочь людям насладиться этой гибкостью и поддержать возвращение путешествий безопасным и ответственным образом, создавая новые экономические возможности для местных сообществ и распределяя таланты по всему миру», - говорит управляющий директор по маркетингу Airbnb Моника Касаньяш.

В ближайшие месяцы Airbnb будет тесно сотрудничать с каждым из выбранных регионов, чтобы создать специализированные информационные центры, выделить лучшие местные варианты размещения для длительного проживания, а также актуальную информацию о требованиях для въезда и налоговой политике.

Ожидается, что эти центры будут введены в эксплуатацию к концу года.

Направления, которые являются частью этой программы, варьируются от целых стран до небольших и малоизвестных городов и были выбраны на основе их заинтересованности в привлечении цифровых кочевников и их активной политики в отношении тех, кто хочет жить и работать в другом месте.

Тампа-Бэй, США

Нижняя Калифорния-дель-Сур, Мексика

Бали, Индонезия

Бриндизи, Апулия, Италия

Буэнос-Айрес, Аргентина

Карибский бассейн

Кейптаун, Южная Африка

Мехико, Мексика

Колумбия

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Сельская Франция

Фриули-Венеция-Юлия, Италия

Канарские острова, Испания

Лиссабон, Португалия

Мальта

Палм-Спрингс, США

Квинсленд, Австралия

Зальцкаммергут, Австрия

Таиланд

Талса, Оклахома, США