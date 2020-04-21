Португалия: акция Caixa Solidária набирает популярность в стране

Вторник, 21 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: акция Caixa Solidária набирает популярность в стране

Коробки для нуждающихся заполняют продуктами и даже книгами.

Благотворительная акция Caixa Solidária, в рамках которой горожане оставляют на улицах коробки с продуктами и гигиеническими наборами, набирает популярность по всей стране. Любой желающий может взять или же положить в коробку продукты. Идея таким образом поделиться с нуждающимися едой появилась у жителя Лиссабона Нуно Ботельо. Мужчина оставил в городском парке коробку с продовольственной помощью.

Накануне к акции присоединились жители Браги и округа Порту. В Браге

супружеская пара оставила коробки с едой на улицах города. Об этом сообщает издание JN.

«Мы хотели помочь нуждающимся и не знали, как. Когда мы увидели эту акцию в Лиссабоне, мы решили сделать тоже самое. Мы купили две коробки с едой и оставили их на улице», - рассказали они.

В муниципалитете города с восторгом отозвались об инициативе. Поскольку, по их словам, в городе много «смущенной бедности».

Накануне к акции подключились и жители Póvoa de Varzim. Сообщается, что коробки заполняются продуктами и даже книгами.

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