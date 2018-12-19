Португалия: акция "желтых жилетов"

Среда, 19 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: акция

20 000 португальских полицейских будут охранять порядок на акции "желтых жилетов".

Ближайшие выходные обещают быть непростыми для португальских правоохранителей в связи с готовящимися масштабными протестами со стороны "желтых жилетов".

Зародившееся во Франции протестное движение уже дошло до Португалии и уже более 40 000 человек заявили о своем намерении принять участие в акции вдоль автомагистрали А8 возле Лиссабона.

Для недопущения массовых беспорядков и погромов, которыми прославились акции "желтых жилетов" во Франции, в место проведения акции выдвинутся 20 000 полицейских. Как заявили организаторы акции, более 14000 человек решили присоединиться к антиправительственной акции после того, как на Facebook была создана специальная страница. По запросу полиции страница уже удалена, однако люди продолжают обмениваться информацией и призывать друг друга присоединиться к движению протеста

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