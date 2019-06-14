Португалия: акупунктура вызвала коллапс легких у женщины

Очень модная в разных странах разновидность альтернативной медицины под названием акупунктура или иглоукалывание спровоцировала коллапс части легких у 79-летней жительницы Португалии. Имя женщины не называется из этических соображений. Сообщается, что она решилась обратиться в салон для проведения иглоукалывания, чтобы избавиться от длительных и хронических болей в спине. Ей провели один сеанс, но через два дня женщину на скорой помощи доставили в больницу с опасной одышкой, а также острейшими болями в плече, пишет medikforum.ru.

Исследование показало, что часть легких у этой женщины отказала, и медики полагают, что причиной этому стали крошечные иголочки, которые использовались в процедуре акупунктуры. К счастью, даже несмотря на почтенный возраст и тяжелое состояние, женщина все-таки полностью поправилась через несколько дней. Однако врачи подчеркивают, что неправильно проведенное иглоукалывания может приводить к проблемам, угрожающим жизни человека. МедикФорум напоминает, что акупунктура - это разновидность древней китайской практики, которая используется в некоторых европейских странах, начиная с 17-го века.

Популяризаторы этой терапии продвигают концепцию о том, что в человеческом теле через 12 каналов или меридианов протекает энергия Ци, и если ее поток нарушается, то это может спровоцировать проблемы со здоровьем. А введение в организм крошечных иголок и манипуляция ими восстанавливает поток этой энергии и избавляет от болей.