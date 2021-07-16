Португалия: аквапарки можно открывать

Правительство опубликовало постановление, подписанное министром экономики Педру Сиза Виейра, разрешающее возобновление работы аквапарков, расположенных в районах, где пандемия Covid-19 больше выходит из-под контроля.

Таким образом отменено принятое чуть более месяца назад решение закрыть эти развлекательные заведения, если они находятся в муниципалитете с высоким или очень высоким риском заражения.

Ситуация с пандемией в последнее время ухудшается: если на прошлой неделе было 60 районов, которые вызвали особую озабоченность, то теперь их 90, согласно данным, предоставленным министром при президенте.

Именно в этих районах страны парки были заблокированы для посещения, но теперь они смогут вернуться к работе в соответствии с директивами Главного управления здравоохранения.

В техническом заключении, выпущенном год назад DGS, подчеркивается, что обработка воды в плавательных бассейнах, а также использование дезинфицирующих средств в аквапарках «хорошо реализованы и должны быть усилены», чтобы избежать микробного заражения воды.

В развлекательных помещениях уже есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, сокращена максимальная дневная вместимость посетителей, разграничены пространства, чтобы люди держались на расстоянии, и повышена гигиена помещений.

Проанализировав критерии и процедуры, необходимые для повторного открытия этих объектов и «принимая во внимание риск передачи, присущий их работе», а также виды деятельности, которые доступны пользователям, министр экономики заключает, что «в текущем контексте, возможно повторное открытие аквапарков», - говорится в депеше.

Приказ вступает в силу 16 июля.