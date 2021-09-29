Португалия: Алентежу просит подлечить психику

Среда, 29 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Алентежу просит подлечить психику

Отсутствие инвестиций в психическое здоровье в Алентежу вызывает серьезное беспокойство.

Учитывая самый высокий в стране показатель депрессии, деменции и тревожности, а также уровень самоубийств, вдвое превышающий средний показатель по стране, отсутствие инвестиций в психическое здоровье в Алентежу вызывает серьезное беспокойство.

Предупреждение поступило от психиатра Аны Матуш Пиреш, директора Психиатрической службы Байшу-Алентежу.

Специалист выступает за еще большую координацию услуг и надеется, что 85 млн евро, предусмотренные в Плане восстановления и повышения устойчивости психического здоровья, помогут решить хроническую проблему.

Психолог и профессор Университета Эворы подчеркивает, что в системе первичной медико-санитарной помощи в Португалии в среднем есть 1 психолог на 40 000 жителей, тогда как в рекомендациях указывается 1 психолог на каждые 5 000 человек.

С другой стороны, до сих пор не имея конкретных цифр о влиянии пандемии на психическое здоровье в Алентежу, психиатр и президент MetAlentejo Тереза ​​Рейш отмечает, что количество запросов о помощи в последние месяцы резко возросло.

София Тавареш из «Ассоциации выживших после самоубийства» также отмечает, что нехватка технических ресурсов является проблемой для всей страны, особенно во внутренних регионах.

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