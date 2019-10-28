Португалия: Алгарве был признан "лучшим в мире направлением для гольфа"

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Алгарве был признан

Международная ассоциация операторов гольф-туров (IAGTO) выбрала вчера регион Алгарве в качестве «Лучшего гольф-направления в мире 2020 года».

Данную награду президент организации Algarve Tourism Жоао Фернандес связывает, прежде всего, с качеством 40 полей для гольфа, которые существуют в регионе, пишет ТАСС.

«Алгарве является не только обязательным местом для посещения для любителей гольфа, но и привлекает лучших профессионалов мира благодаря разнообразию и хорошему качеству 40 полей для гольфа, а также гостеприимству и профессионализму агентов нашего региона», - подчеркнул  Жоао Фернандес.

Он также добавил, что «дни, проведенные в Алгарве, остаются в памяти игроков в гольф даже после окончания их отпуска», поскольку регион также предлагает посетителям, «интересную историю, традиции, хорошую погоду, природу и уникальную кухню».

Представитель IAGTO пояснил, что регион Алгарве был признан лучшим "гольф-направлением" в ходе независимого голосования, которое было проведено среди более чем 700 туроператоров, специализирующиеся в этой отрасли и представляющих более чем 60 разных стран.

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