Португалия: Алгарве был признан "лучшим в мире направлением для гольфа"
Международная ассоциация операторов гольф-туров (IAGTO) выбрала вчера регион Алгарве в качестве «Лучшего гольф-направления в мире 2020 года».
Данную награду президент организации Algarve Tourism Жоао Фернандес связывает, прежде всего, с качеством 40 полей для гольфа, которые существуют в регионе, пишет ТАСС.
«Алгарве является не только обязательным местом для посещения для любителей гольфа, но и привлекает лучших профессионалов мира благодаря разнообразию и хорошему качеству 40 полей для гольфа, а также гостеприимству и профессионализму агентов нашего региона», - подчеркнул Жоао Фернандес.
Он также добавил, что «дни, проведенные в Алгарве, остаются в памяти игроков в гольф даже после окончания их отпуска», поскольку регион также предлагает посетителям, «интересную историю, традиции, хорошую погоду, природу и уникальную кухню».
Представитель IAGTO пояснил, что регион Алгарве был признан лучшим "гольф-направлением" в ходе независимого голосования, которое было проведено среди более чем 700 туроператоров, специализирующиеся в этой отрасли и представляющих более чем 60 разных стран.