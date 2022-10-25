Португалия: Алгарве - фаворит для инвесторов в недвижимость

Самым популярным регионом для иностранных инвесторов является Алгарве, а в Портимао девять из десяти сделок по покупке недвижимости при посредничестве Engel & Völkers были совершены иностранными покупателями из Германии, Англии и Швеции.

Следующими в списке регионов Алгарве идут Виламора, Куартейра, Карвоейру, Порчес и Тавира.

Эти результаты приведены в отчете о состоянии рынка, подготовленном компанией по недвижимости Engel & Völkers. В первом квартале этого года 5,9% сделок было совершено с участием иностранных покупателей.

Виламура и Куартейра следуют за Портимао, где на иностранных покупателей приходится 75% операций, а большинство иностранных инвесторов - французы и шведы.

Район Карвоейру и Порчес привлекает больше французских и швейцарских покупателей. В Тавире поиском недвижимости занимаются голландцы, швейцарцы, североамериканцы, ирландцы и французы.

Что касается Лиссабона, то Алкантара, Парк Наций, Пенья-де-Франса и Сан-Висенте - это районы, которые больше всего привлекают иностранных инвесторов.

Напротив, Порту все еще остается чем-то неизвестным для подавляющего большинства иностранных покупателей. Тем не менее, в некоторых районах, таких как Фос-ду-Дору и исторический центр, спрос есть.

Президент Engel & Völkers по Испании, Португалии и Андорре Хуан-Гало Масиа утверждает, что «в 2022 году продолжает расти интерес иностранных инвесторов к рынку недвижимости Португалии со стороны инвесторов, которых обычно привлекает климат страны и близость и качество пляжей на побережье Алгарве. С другой стороны, Порту и Запад имеют большой потенциал роста».