Португалия: Алгарве - лучшее место для жизни на пенсии

Четверг, 23 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: Алгарве - лучшее место для жизни на пенсии

Побережье Алгарве было названо Forbes "лучшим местом для жизни на пенсии".

Несмотря на пандемию коронавируса, индустрия продолжает жить и многие уже строят определенные планы на лето и осень, когда границы стран откроются и можно будет передвигаться по миру свободно.

Американский деловой журнал Forbes на этой неделе назвал побережье Алгарве лучшим местом для жизни иностранных пенсионеров после коронавируса.

Журнал сообщает, что в регионе созданы идеальные условия для того, чтобы живущий здесь человек был счастлив.

Журнал Forbes выбрал три места назначения для иностранных пенсионеров для проживания после пандемии, а регион Алгарве в Португалии был выбран лучшим за такие качества, как количество солнечных дней в году, высокие стандарты здравоохранения, пляжи и безопасность, пишет ТАСС.

На втором месте –  мексиканский Мазалтан, на третьем – Кайо, Белиз.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)