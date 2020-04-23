Португалия: Алгарве - лучшее место для жизни на пенсии

Несмотря на пандемию коронавируса, индустрия продолжает жить и многие уже строят определенные планы на лето и осень, когда границы стран откроются и можно будет передвигаться по миру свободно.

Американский деловой журнал Forbes на этой неделе назвал побережье Алгарве лучшим местом для жизни иностранных пенсионеров после коронавируса.

Журнал сообщает, что в регионе созданы идеальные условия для того, чтобы живущий здесь человек был счастлив.

Журнал Forbes выбрал три места назначения для иностранных пенсионеров для проживания после пандемии, а регион Алгарве в Португалии был выбран лучшим за такие качества, как количество солнечных дней в году, высокие стандарты здравоохранения, пляжи и безопасность, пишет ТАСС.

На втором месте – мексиканский Мазалтан, на третьем – Кайо, Белиз.