Португалия: Алгарве - лучшее место для жизни на пенсии
Побережье Алгарве было названо Forbes "лучшим местом для жизни на пенсии".
Несмотря на пандемию коронавируса, индустрия продолжает жить и многие уже строят определенные планы на лето и осень, когда границы стран откроются и можно будет передвигаться по миру свободно.
Американский деловой журнал Forbes на этой неделе назвал побережье Алгарве лучшим местом для жизни иностранных пенсионеров после коронавируса.
Журнал сообщает, что в регионе созданы идеальные условия для того, чтобы живущий здесь человек был счастлив.
Журнал Forbes выбрал три места назначения для иностранных пенсионеров для проживания после пандемии, а регион Алгарве в Португалии был выбран лучшим за такие качества, как количество солнечных дней в году, высокие стандарты здравоохранения, пляжи и безопасность, пишет ТАСС.
На втором месте – мексиканский Мазалтан, на третьем – Кайо, Белиз.