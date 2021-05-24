Португалия: Алгарве - одно из самых дешевых направлений в ЕС

Во время, когда быстро приближается лето, и кампании вакцинации на международном уровне набирают обороты, туристы начинают задумываться о том, какое место для отдыха выбрать.

В любом случае, важно не забывать о расходах, связанных с отпускными поездками.

Отчет, составленный Post Office Travel Money, показывает, что тройку лидеров среди недорогих направлений составляют европейские страны, причем на первом месте Солнечный берег в Болгарии.

Исследователи изучили стоимость набора из восьми типично туристических покупок (ужин из трех блюд на двоих, включая вино, бутылку пива, стакан вина, банку кока-колы, большую бутылку воды, чашку кофе, солнцезащитный крем и средство от насекомых). За все это путешественникам на Солнечном берегу придется заплатить всего 27,71 фунта стерлингов (32,14 евро), что является самым низким показателем в мире.

Далее следует Мармарис в Турции. В этом месте туристы должны потратить 37,19 фунтов стерлингов (43,12 евро) на такой же набор предметов. Но в еврозоне именно португальский регион Алгарве выделяется как самый дешевый для путешественников, занимая третью позицию в этом рейтинге.

Здесь стоимость составляет около 44,13 фунтов стерлингов (51,17 евро). Исследователи считают, что это одна из причин, которыми можно объяснить огромный ежегодный поток туристов в Алгарве.

Столица Мадейры Фуншал находится на десятой позиции в этом списке: тот же набор здесь обойдется в 62,11 фунта (72,02 евро).

На седьмом месте находится Коста-дель-Соль в Испании (67,21 евро), а мексиканский город Канкун, который позиционирует себя как самый дешевый в Америке, потребует с гостей за набор 69,14 фунта (80,17 евро).

В нижней части таблицы, в числе самых дорогих городов находятся Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Рейкьявик в Исландии.