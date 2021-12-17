Португалия: Алгарве признано лучшим пляжным местом в мире
Регион Алгарве был признан лучшим пляжным местом в мире второй год подряд.
Это произошло всего через несколько месяцев после того, как юг Португалии был удостоен такой же награды на европейском уровне.
Второй год подряд регион получает эту награду, объявили 16 декабря в финале вручения World Travel Awards 2021.
Инициатива ежегодно выделяет лучшие мировые предложения в сфере туризма и путешествий в различных категориях.
Жюри выбрало Алгарве среди 20 номинантов, таких как мексиканский Канкун, Ямайка, Мальдивский архипелаг, Таиланд и Занзибар.
Президент Turismo do Algarve Жоау Фернандеш считает, что эта награда подтверждает, что регион является местом назначения, роль и актуальность которого на глобальном уровне сегодня неоспоримы.
«В такое время, когда готовится восстановление туристического сектора, это огромная гордость, а также дополнительная ответственность», - объясняет Жоау Фернандеш.