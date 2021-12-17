Португалия: Алгарве признано лучшим пляжным местом в мире

Это произошло всего через несколько месяцев после того, как юг Португалии был удостоен такой же награды на европейском уровне.

Второй год подряд регион получает эту награду, объявили 16 декабря в финале вручения World Travel Awards 2021.

Инициатива ежегодно выделяет лучшие мировые предложения в сфере туризма и путешествий в различных категориях.

Жюри выбрало Алгарве среди 20 номинантов, таких как мексиканский Канкун, Ямайка, Мальдивский архипелаг, Таиланд и Занзибар.

Президент Turismo do Algarve Жоау Фернандеш считает, что эта награда подтверждает, что регион является местом назначения, роль и актуальность которого на глобальном уровне сегодня неоспоримы.

«В такое время, когда готовится восстановление туристического сектора, это огромная гордость, а также дополнительная ответственность», - объясняет Жоау Фернандеш.