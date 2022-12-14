Португалия: Algarve Skate Awards впервые в стране

Среда, 14 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Algarve Skate Awards впервые в стране

Церемония награждения состоится в Ассоциации музыкантов Фару 28 декабря, а заявки будут приниматься до 15 декабря от всех скейтбордистов и проектов из Алгарве.

Ассоциация WallRide объявляет о первом выпуске Algarve Skate Awards.

Принимая во внимание растущую социальную, спортивную и экономическую значимость скейтбординга в Алгарве, новаторская ассоциация WallRide объявляет о проведении первой в истории премии Algarve Skate Awards.

Мероприятие направлено на награждение выступлений, отношения и вклада в скейтбординг и его культуру отдельных скейтбордистов, а также на признание работы, проделанной муниципалитетами, магазинами и другими ассоциациями и движениями в Алгарве.

Ассоциация будет принимать заявки до 15 декабря, после чего их будет оценивать жюри, представляющее реалии скейтбординга в регионе.

Финалисты будут объявлены во время церемонии награждения 28 декабря в Ассоциации культурных и развлекательных музыкантов Фару (Associação Recreativa e Cultural de Músicos de Faro) с 17:30.

 

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