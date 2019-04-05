Португалия: Алгарве снова поборется за туристический «Оскар»

Пятница, 05 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: Алгарве снова поборется за туристический «Оскар»

Южный регион уже пять раз завоевывал эту награду.


Португальский регион Аларве в этом году снова вышел в финал престижной премии World Travel Awards и примет участие в борьбе за высшие награды в сфере туризма в категории «Лучший пляжный курорт Европы — 2019». Ранее, Алгарве уже пять раз завоевывал эту награду.

Напомним, World Travel Awards считается «Оскаром» в сфере туриндустрии. В голосовании за победителя принимают участие сотни тысяч человек из 170 стран мира.

Южный регион регулярно оказывается в различных списках лучших мест для отдыха. Например, только в этом году пляжи Алгарве были удостоены награды Traveler’s Choice Awards 2019 престижной премии туристического сайта TripAdvisor. В списках лучших оказались пляж Прайя-ду-Мундо (3 место), пляж Фалезия (11 место). Также в рейтинге лучших отметили Прайя-де-Роша в Портимау и пляж Камилу в Лагоше.

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