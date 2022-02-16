Португалия: Алгарве со «значительным увеличением» бронирований

Президент Turismo do Algarve заявил о значительном увеличении количества бронирований, ожидая, что заполняемость туристов весной и летом может быть близка к обычному году.

«Поскольку ограничения были сняты, мы наблюдаем значительное увеличение количества бронирований из Великобритании и Ирландии ближе к концу февраля и на Пасху», - сказал Жоао Фернандеш.

По словам президента туристического региона Алгарве (RTA), на период, который совпадает со школьными каникулами в Соединенном Королевстве, заполняемость самолетов продолжает расти, в то время как авиакомпании совершают более 100 рейсов в день в аэропорту Фару.

Жоао Фернандеш добавил, что на пасхальный период в апреле также «хороший уровень бронирования, близкий к 2019 году, лучшему туристическому году в Алгарве, наряду с более длительным периодом с марта по май», что очень заметно.

По словам Жоао Фернандеша, признаки восстановления в регионе «появились после того, как были сняты ограничения для путешественников предъявлять отрицательные тесты на Covid-19, независимо от того, были ли они вакцинированы, что повысило доверие людей к путешествиям».