Португалия: Алгарве со «значительным увеличением» бронирований

Среда, 16 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Алгарве со «значительным увеличением» бронирований

Британские и ирландские заказы увеличились на конец февраля и на Пасху.

Президент Turismo do Algarve заявил о значительном увеличении количества бронирований, ожидая, что заполняемость туристов весной и летом может быть близка к обычному году.

«Поскольку ограничения были сняты, мы наблюдаем значительное увеличение количества бронирований из Великобритании и Ирландии ближе к концу февраля и на Пасху», - сказал Жоао Фернандеш.

По словам президента туристического региона Алгарве (RTA), на период, который совпадает со школьными каникулами в Соединенном Королевстве, заполняемость самолетов продолжает расти, в то время как авиакомпании совершают более 100 рейсов в день в аэропорту Фару.

Жоао Фернандеш добавил, что на пасхальный период в апреле также «хороший уровень бронирования, близкий к 2019 году, лучшему туристическому году в Алгарве, наряду с более длительным периодом с марта по май», что очень заметно.

По словам Жоао Фернандеша, признаки восстановления в регионе «появились после того, как были сняты ограничения для путешественников предъявлять отрицательные тесты на Covid-19, независимо от того, были ли они вакцинированы, что повысило доверие людей к путешествиям».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)