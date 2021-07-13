Португалия: Алгарве за туризм, но против шума, мусора и высоких цен

С 2019 года группа исследователей из CinTurs - Центра исследований в области туризма, устойчивого развития и благополучия Университета Алгарве - разрабатывает проект RESTUR, направленный на изучение отношения жителей к туристическому сектору.

После более чем 2000 опросов, проведенных в 16 муниципалитетах Алгарве, исследователи пришли к выводу, что жители региона ценят экономические последствия туризма, поскольку этот сектор способствует увеличению возможностей трудоустройства и созданию предприятий и услуг.

Но есть и обратная сторона медали: жители, опрошенные в 16 муниципалитетах региона, считают, что туризм не только приносит трудности, но и выявляет ряд проблем: ухудшение состояния окружающей среды, повышенное загрязнение, транспортные проблемы, шум, мусор и чрезмерное заселение природных территорий.

Они также жалуются на спекуляции недвижимостью: «есть ощущение, что цены на землю и на дома в конечном итоге завышаются, а вслед за ними и цены на товары первой необходимости и качество жизни в целом», - объясняет Патриция Пинто , координатор исследования и профессор экономического факультета Университета Алгарве.

Жители сожалеют об отсутствии инвестиций в инфраструктуру и зеленые насаждения, а также о снижении покупательной способности туристов и жителей.

Большинство респондентов говорят, что туризм способствует признанию, престижу и имиджу Алгарве, стимулируя культурную деятельность и местные традиции. Но с другой стороны, они считают, что этот сектор также способствует увеличению стресса жителей и увеличению потребления алкоголя и наркотиков.

Многие из тех, кто ответил на опросы Университета Алгарве, работают по специальностям, связанным с туризмом, или признают, что члены их семей работают в этом секторе.

Еще одна выраженная озабоченность - чрезмерная сезонность в секторе и, в связи с пандемией, уменьшение количества туристов и, как следствие, безработица среди местного населения.

В исследовании спрашивалось, какие предложения могут быть сделаны респондентами для улучшения качества жизни в регионе, и некоторые из них были перечислены.

Например, создание альтернатив солнцу и пляжу, сохранение исторического и экологического наследия, создание большего количества мероприятий и инвестирование в инфраструктуру и зеленые насаждения.

Несмотря ни на что, жители Алгарве считают, что регион должен продолжать инвестировать в этот сектор, однако они не хотят платить налоги или сборы в пользу развития туризма.

Исследование проводилось в низкий сезон и будет продолжено в июле и августе, во время пикового туристического сезона.