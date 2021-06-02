Португалия: Алгарве ждет приток туристов на выходные

Президент крупнейшей гостиничной ассоциации в Алгарве AHETA Элидерику Вьегаш сообщил, что предстоящие праздники будут способствовать повышению спроса на отели, особенно национальными туристами, но не с таким лавинообразным спросом, как в прошлые годы, из-за сокращения иностранных туристов.

«Обычно это периоды высокого спроса, особенно на внутреннем рынке, и мы рассчитываем на серьезный рост бронирований как в праздник 3 июня, так и на следующей неделе, 10 июня», - подчеркнул Элидерику Вьегаш.

Президент AHETA прогнозирует, что самая высокая заполняемость будет в отелях районов, популярных у португальцев, «с коэффициентом загрузки, который может превышать 80%».

По словам Вьегаша, количество бронирований на праздничный период уже увеличивается, хотя бронирования португальцами, как правило, делаются «в последнюю минуту».

По мнению Элидерику Вьегаша, туризм в настоящее время находится в фазе восстановления, «что говорит о том, что лето будет лучше, чем в 2020 году, когда можно было бы рассчитывать практически только на внутренний рынок».

Если эта перспектива роста сохранится, то в 2022 году регион сможет подготовиться к «некоторому восстановлению», а с 2023 года и далее ожидать «возврата к почти нормальному состоянию», - заключил он.