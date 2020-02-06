Португалия: «Алгарви Гранфонду»

Четверг, 06 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: «Алгарви Гранфонду»

Если вы любите велосипедный спорт, не пропустите замечательный велопробег по региону «Алгарви Гранфонду».

Это событие считается одним из самых трудных велопробегов начала сезона. «Алгарви Гранфонду» проходит в последний день Велопробега по Алгарви (17 февраля), на последнем этапе этого пробега. «Алгарви Гранфонду» - это гонка с открытым участием для всех желающих, которые могут выбрать любой из трех видов соревнований в зависимости от своего уровня подготовки и физической формы: «Гранфонду» (140 км), «Медиофонду» (83 км) и «Минифонду» (50 км).

 Соревнование пройдет 23 февраля в Loulé

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