Португалия: «Алгарви Гранфонду»

Это событие считается одним из самых трудных велопробегов начала сезона. «Алгарви Гранфонду» проходит в последний день Велопробега по Алгарви (17 февраля), на последнем этапе этого пробега. «Алгарви Гранфонду» - это гонка с открытым участием для всех желающих, которые могут выбрать любой из трех видов соревнований в зависимости от своего уровня подготовки и физической формы: «Гранфонду» (140 км), «Медиофонду» (83 км) и «Минифонду» (50 км).

Соревнование пройдет 23 февраля в Loulé